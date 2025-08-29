Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قرار تفعيل آلية العقوبات من قبل الدول الأوربية الثلاث يعكس انصياع الترويكا الأوربية للولايات المتحدة

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الدول الأوربية لا تستطيع تهديد بلادنا وليس لها دور في المفاوضات النووية
lebanon 24
29/08/2025 12:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أكدت في اتصال مع وزراء خارجية الترويكا الأوربية استعداد طهران لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
29/08/2025 12:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزمة العقوبات الأوربية على روسيا ستزيد الضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
29/08/2025 12:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي موقف قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات
lebanon 24
29/08/2025 12:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:25 | 2025-08-29
05:09 | 2025-08-29
05:05 | 2025-08-29
05:03 | 2025-08-29
04:49 | 2025-08-29
04:47 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24