وسائل إعلام سورية: توغل عدة آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ومداهمة أحد المنازل
Lebanon 24
29-08-2025
|
04:47
A-
A+
وسائل إعلام سورية: توغل قوات إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة جنوب سوريا
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغل قوات إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة جنوب سوريا
29/08/2025 14:51:21
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغل قوة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات همر إلى بلدة العجرف بريف القنيطرة قامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغل قوة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات همر إلى بلدة العجرف بريف القنيطرة قامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها
29/08/2025 14:51:21
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغّل عدد كبير من آليات الاحتلال الإسرائيلي المحمّلة بالجنود غرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغّل عدد كبير من آليات الاحتلال الإسرائيلي المحمّلة بالجنود غرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي
29/08/2025 14:51:21
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (العربي)
Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (العربي)
29/08/2025 14:51:21
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي.إن.إن": ترامب يلغي الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس
Lebanon 24
"سي.إن.إن": ترامب يلغي الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس
07:50 | 2025-08-29
29/08/2025 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
Lebanon 24
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
07:44 | 2025-08-29
29/08/2025 07:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عنصر من حزب الله بغارة استهدفته في النبطية جنوبي لبنان كان أصيب في هجوم أجهزة "البيجر" قبل عام
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عنصر من حزب الله بغارة استهدفته في النبطية جنوبي لبنان كان أصيب في هجوم أجهزة "البيجر" قبل عام
07:44 | 2025-08-29
29/08/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها
07:37 | 2025-08-29
29/08/2025 07:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
07:32 | 2025-08-29
29/08/2025 07:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
07:50 | 2025-08-29
"سي.إن.إن": ترامب يلغي الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس
07:44 | 2025-08-29
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
07:44 | 2025-08-29
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عنصر من حزب الله بغارة استهدفته في النبطية جنوبي لبنان كان أصيب في هجوم أجهزة "البيجر" قبل عام
07:37 | 2025-08-29
وزير الخارجية التركي: قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها
07:32 | 2025-08-29
وزير الخارجية التركي: مساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية
07:29 | 2025-08-29
الأردن يعلن عبور قافلة تضم 24 شاحنة إلى قطاع غزة محمّلة بالمواد الغذائية
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 14:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
