أخبار عاجلة

مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": عملية التسليم مستمرة خلال الأيام المقبلة وستشمل مخيمات الشمال والبقاع

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:53
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": الحركة ستُسلم اليوم ما تبقى من أسلحة في مخيم برج البراجنة وهي تشمل السلاح الثقيل مثل القاذفات
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": بعد برج البراجنة سيتم تسليم أسلحة موجودة في مخيمي مار الياس وشاتيلا ظهر اليوم
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى اليوم سيكون هناك 6 مخيمات فلسطينية باتت خالية من السلاح 3 في الجنوب و 3 في بيروت
