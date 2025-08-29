29
أخبار عاجلة
فرنسا وألمانيا تعلنان البدء قريبا في "حوار استراتيجي " بشأن النووي الإيراني
Lebanon 24
29-08-2025
|
09:47
