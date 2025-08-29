Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: القرار التركي بإغلاق الأجواء يطال الرحلات الإسرائيلية "الرسمية"

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطّلع لـ"فرانس برس": اللبناني جورج عبد الله خرج من السجن في فرنسا
lebanon 24
29/08/2025 19:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية: لن ننسحب من جبل الشيخ والتدخل التركي في سوريا مصدر قلق لنا وأبلغنا دروز سوريا باستحالة إنشاء ممر إنساني للسويداء
lebanon 24
29/08/2025 19:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي تتناول الملف الأوكراني
lebanon 24
29/08/2025 19:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
lebanon 24
29/08/2025 19:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:14 | 2025-08-29
12:13 | 2025-08-29
12:12 | 2025-08-29
12:11 | 2025-08-29
12:11 | 2025-08-29
11:58 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24