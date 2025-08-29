Advertisement

أبو عبيدة: سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله

29-08-2025 | 12:44
أبو عبيدة: جيش العدو وحكومته الإرهابية سيتحملون كامل المسؤولية عن مقتل الأسرى وخطط العدو باحتلال مدينة غزة ستزيد من فرص أسر جنوده
أبو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف
أبو عبيدة: عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة لكن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه رفضوا هذا العرض
أبو عبيدة: خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية
