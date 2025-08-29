هيئة البث: إسرائيل تعتزم وقف إلقاء المساعدات خلال أيام وتقليص إدخالها برا إلى شمال القطاع والهدف هو إجبار 800 ألف على الذهاب جنوبا تمهيدا لإخلائه

Lebanon 24