أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة ولا ندعي أن العقوبات غير مؤثرة
Lebanon 24
29-08-2025
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
الرئيس الإيراني: أعتبر الانقسامات الداخلية أخطر من تفعيل آلية إعادة العقوبات الأممية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أعتبر الانقسامات الداخلية أخطر من تفعيل آلية إعادة العقوبات الأممية
30/08/2025 00:57:25
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بازاشكيان: لا نريد تفعيل آلية إعادة العقوبات ولا يحق لدول أوروبية تنتهك القوانين اتهامنا بخرقها
Lebanon 24
بازاشكيان: لا نريد تفعيل آلية إعادة العقوبات ولا يحق لدول أوروبية تنتهك القوانين اتهامنا بخرقها
30/08/2025 00:57:25
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: لن نوافق على اقتراح تمديد تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية حتى ولو بشروط
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: لن نوافق على اقتراح تمديد تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية حتى ولو بشروط
30/08/2025 00:57:25
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: طهران سترد على إعادة تفعيل آلية فرض العقوبات
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: طهران سترد على إعادة تفعيل آلية فرض العقوبات
30/08/2025 00:57:25
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة استئناف أميركية: بعض رسوم ترامب الجمركية غير قانوني
Lebanon 24
محكمة استئناف أميركية: بعض رسوم ترامب الجمركية غير قانوني
17:56 | 2025-08-29
29/08/2025 05:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة على شارع الوحدة بمدينة غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة على شارع الوحدة بمدينة غزة
17:51 | 2025-08-29
29/08/2025 05:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
17:47 | 2025-08-29
29/08/2025 05:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منصات إعلامية إسرائيلية: فقدان الاتصال بأربعة جنود في غزة والجيش يبحث عنهم
Lebanon 24
منصات إعلامية إسرائيلية: فقدان الاتصال بأربعة جنود في غزة والجيش يبحث عنهم
17:45 | 2025-08-29
29/08/2025 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
17:40 | 2025-08-29
29/08/2025 05:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
17:56 | 2025-08-29
محكمة استئناف أميركية: بعض رسوم ترامب الجمركية غير قانوني
17:51 | 2025-08-29
طائرات الاحتلال تشن غارة على شارع الوحدة بمدينة غزة
17:47 | 2025-08-29
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
17:45 | 2025-08-29
منصات إعلامية إسرائيلية: فقدان الاتصال بأربعة جنود في غزة والجيش يبحث عنهم
17:40 | 2025-08-29
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
17:31 | 2025-08-29
الخارجية الأميركية: إلغاء تاشيرة دخول 80 مسؤولاً فلسطينياً
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 00:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
