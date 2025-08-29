Advertisement

البنتاغون للحدث: ملتزمون بإنهاء مهمة التحالف في العراق بحلول أيلول 2025 وسنواصل دعم عملياتنا ضد داعش في سوريا من قواعدنا بالعراق حتى أيلول 2026

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:59
