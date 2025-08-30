Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الفرنسي: طالبنا الأمم المتحدة بإعادة تفعيل العقوبات ضد إيران وذلك يشمل فرض حظر على الأسلحة والمصارف والمعدات النووية الإيرانية

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:13
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
