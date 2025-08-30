Advertisement

أخبار عاجلة

الحرس الثوري الإيراني: مهمة الخلية التابعة للموساد تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان
lebanon 24
30/08/2025 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهمات حساسة".. الحرس الثوري الإيراني يعتقل خلية تابعة لـ"الموساد"
lebanon 24
30/08/2025 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخصية عسكرية إيرانية بارزة.. هذه هويته (صورة)
lebanon 24
30/08/2025 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني بعملية خاصة جنوب سوريا
lebanon 24
30/08/2025 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:51 | 2025-08-30
03:35 | 2025-08-30
03:21 | 2025-08-30
02:58 | 2025-08-30
02:51 | 2025-08-30
02:48 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24