Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يقول إن موسكو استغلت وقت التحضير لاجتماعه مع بوتين لشن هجمات ويدعو إلى فرض عقوبات على موسكو في قطاعي الطاقة والبنوك

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: بوتين يقترح أن تستضيف موسكو المحادثات مع زيلينسكي
lebanon 24
30/08/2025 11:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر في الكرملين: بوتين يعتقد أن لا تأثير لأي عقوبات جديدة على موسكو
lebanon 24
30/08/2025 11:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
lebanon 24
30/08/2025 11:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو
lebanon 24
30/08/2025 11:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:51 | 2025-08-30
03:35 | 2025-08-30
03:21 | 2025-08-30
02:58 | 2025-08-30
02:51 | 2025-08-30
02:45 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24