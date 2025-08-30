29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زيلينسكي يقول إن موسكو استغلت وقت التحضير لاجتماعه مع بوتين لشن هجمات ويدعو إلى فرض عقوبات على موسكو في قطاعي الطاقة والبنوك
Lebanon 24
30-08-2025
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: بوتين يقترح أن تستضيف موسكو المحادثات مع زيلينسكي
Lebanon 24
أ ف ب: بوتين يقترح أن تستضيف موسكو المحادثات مع زيلينسكي
30/08/2025 11:20:21
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر في الكرملين: بوتين يعتقد أن لا تأثير لأي عقوبات جديدة على موسكو
Lebanon 24
رويترز عن مصادر في الكرملين: بوتين يعتقد أن لا تأثير لأي عقوبات جديدة على موسكو
30/08/2025 11:20:21
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
30/08/2025 11:20:21
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو
Lebanon 24
أ ف ب: زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو
30/08/2025 11:20:21
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصول وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى مصر لتفقد الجانب المصري من معبر رفح ومخازن المساعدات الإنسانية لغزة
Lebanon 24
وصول وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى مصر لتفقد الجانب المصري من معبر رفح ومخازن المساعدات الإنسانية لغزة
03:51 | 2025-08-30
30/08/2025 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنبحث قيود أميركا على المسؤولين الفلسطينيين
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنبحث قيود أميركا على المسؤولين الفلسطينيين
03:35 | 2025-08-30
30/08/2025 03:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها دولة الإمارات تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة إلى ميناء العريش المصري تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى غزة
Lebanon 24
عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها دولة الإمارات تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة إلى ميناء العريش المصري تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى غزة
03:21 | 2025-08-30
30/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: وفد من "الإدارة الذاتية" برئاسة إلهام أحمد التقى وزير الخارجية السوري في دمشق أمس
Lebanon 24
مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: وفد من "الإدارة الذاتية" برئاسة إلهام أحمد التقى وزير الخارجية السوري في دمشق أمس
02:58 | 2025-08-30
30/08/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يندد بالرفض الأميركي لمنح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لاجتماعات الأمم المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يندد بالرفض الأميركي لمنح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لاجتماعات الأمم المتحدة
02:51 | 2025-08-30
30/08/2025 02:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:51 | 2025-08-30
وصول وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى مصر لتفقد الجانب المصري من معبر رفح ومخازن المساعدات الإنسانية لغزة
03:35 | 2025-08-30
الاتحاد الأوروبي: سنبحث قيود أميركا على المسؤولين الفلسطينيين
03:21 | 2025-08-30
عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها دولة الإمارات تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة إلى ميناء العريش المصري تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى غزة
02:58 | 2025-08-30
مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: وفد من "الإدارة الذاتية" برئاسة إلهام أحمد التقى وزير الخارجية السوري في دمشق أمس
02:51 | 2025-08-30
وزير الخارجية الفرنسي يندد بالرفض الأميركي لمنح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لاجتماعات الأمم المتحدة
02:45 | 2025-08-30
قوات سوريا الديمقراطية تشن عملية واسعة النطاق ضد خلايا داعش في مدينة الحسكة (سكاي نيوز عربية)
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 11:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24