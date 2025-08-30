عملية "الفارس الشهم 3" التي تنفذها دولة الإمارات تسيّر سفينة حمدان الإنسانية التاسعة إلى ميناء العريش المصري تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى غزة

Lebanon 24