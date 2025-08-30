Advertisement

أخبار عاجلة

وصول وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى مصر لتفقد الجانب المصري من معبر رفح ومخازن المساعدات الإنسانية لغزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
lebanon 24
30/08/2025 13:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
30/08/2025 13:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تعبر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
lebanon 24
30/08/2025 13:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: شعبنا يجوّع بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح
lebanon 24
30/08/2025 13:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2025-08-30
06:02 | 2025-08-30
06:01 | 2025-08-30
06:00 | 2025-08-30
06:00 | 2025-08-30
05:58 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24