Advertisement

أخبار عاجلة

الأمن السوري يلاحق خارجين عن القانون بريف طرطوس (الحدث)

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع السورية: الجيش يلاحق الخارجين عن القانون بمحيط مدينة السويداء
lebanon 24
30/08/2025 22:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش والأمن السوريان يدخلان قرية الدور بريف السويداء (الحدث)
lebanon 24
30/08/2025 22:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تحذيرية قرب قوات الجيش السوري بريف السويداء (الحدث)
lebanon 24
30/08/2025 22:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إطلاق حملة أمنية في محافظة طرطوس تستهدف خلايا إرهابية خارجة عن القانون متورطة بتنفيذ هجمات
lebanon 24
30/08/2025 22:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2025-08-30
14:45 | 2025-08-30
14:30 | 2025-08-30
14:19 | 2025-08-30
13:33 | 2025-08-30
13:21 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24