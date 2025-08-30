Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: استهداف قيادة الحوثيين كادت تلغى لكن معلومات وصلت بآخر لحظة مكنت من تنفيذها

Lebanon 24
30-08-2025 | 11:00
