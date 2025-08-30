Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: لم تعد لدى ترامب خطط لزيارة الهند في الخريف

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة: تنحّي المسؤولين في مجموعة بوسطن جاء عقب تحقيق داخلي
lebanon 24
31/08/2025 01:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن عضو لجنة برلمانية أوكرانية: كييف لم تعد أولوية ولم تعد محور السياسة الخارجية الأميركية
lebanon 24
31/08/2025 01:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: صبر ماكرون نفد على ترامب الذي بدا وكأنه لم يعد يدعم حل الدولتين ولا يضغط على نتنياهو
lebanon 24
31/08/2025 01:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة: مسؤولان في مجموعة بوسطن الاستشارية يتنحيان عقب الكشف عن عمل الشركة في غزة
lebanon 24
31/08/2025 01:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2025-08-30
16:20 | 2025-08-30
16:20 | 2025-08-30
15:48 | 2025-08-30
15:30 | 2025-08-30
15:25 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24