القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقول إن المعلومات المتعلقة بحالة أبو عبيدة لا تزال قيد الفحص لكن تقديراته تشير إلى أنه أصيب بجروح خطيرة

