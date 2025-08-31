Advertisement

أخبار عاجلة

تعطل شاحنة على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت سببت بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقلاب شاحنة على طريق ضهر الوحش نزولا" باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
31/08/2025 23:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطّل شاحنة على أوتوستراد الفياضية صعوداً تسبّب بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
31/08/2025 23:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أشغال على طريق المطار القديمة - المسلك الغربي تسببت بازدحام مروري في المحلة
lebanon 24
31/08/2025 23:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة عند مفرق عاليه صعودا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
31/08/2025 23:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:10 | 2025-08-31
15:48 | 2025-08-31
15:33 | 2025-08-31
15:28 | 2025-08-31
15:20 | 2025-08-31
15:11 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24