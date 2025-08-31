Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأناضول: الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصيني بحثا خلال لقائهما تطورات غزة والحرب الروسية الأوكرانية والخطوات المشتركة الرامية لنهضة سوريا

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:30
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24