أخبار عاجلة

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقل عن 10سنوات وتحويله لمنتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة

Lebanon 24
31-08-2025 | 07:40
واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس خطة جديدة للبنتاغون تتضمن إنشاء قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات الداخلية
جدل واسع بعد تسريبات عن خطط يمينية لتحويل غزة إلى مشروع سياحي
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي قطاع غزة لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدا عن حماس
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
