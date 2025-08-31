Advertisement

أخبار عاجلة

"إنترفاكس": الرئيس الروسي والرئيس الصيني بحثا الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنترفاكس: اتصال مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب
lebanon 24
31/08/2025 23:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصيني بحثا خلال لقائهما تطورات غزة والحرب الروسية الأوكرانية والخطوات المشتركة الرامية لنهضة سوريا
lebanon 24
31/08/2025 23:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد في بيكين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني (ريا نوفوستي)
lebanon 24
31/08/2025 23:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف ناقش مع الرئيس الصيني التحضير لزيارة بوتين إلى بيكين (وكالة تاس عن الخارجية الروسية)
lebanon 24
31/08/2025 23:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:10 | 2025-08-31
15:48 | 2025-08-31
15:33 | 2025-08-31
15:28 | 2025-08-31
15:20 | 2025-08-31
15:11 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24