الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية يتهم حماس باغتيال العقيد في الأمن الفلسطيني أحمد فارس أبو سمرة في دير البلح في قطاع غزة

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:09
مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
lebanon 24
31/08/2025 23:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الناطق باسم حماس أبو عبيدة قُتل في غزة
lebanon 24
31/08/2025 23:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
31/08/2025 23:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة شرق دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
31/08/2025 23:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
