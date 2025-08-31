Advertisement

مركز رصد الزلازل في إيران: زلزال بقوة 4.6 درجات في منطقة شهداد في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

Lebanon 24
31-08-2025 | 17:10
