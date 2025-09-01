السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا: تحدثنا في الدور الذي تقوم به مصر عربياً واقليمياً في مسعى لدعم جهود الرئيس عون في استقرار لبنان

Lebanon 24