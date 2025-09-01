Advertisement

وزارة الدفاع الأوكرانية: الطيران الروسي أسقط 4390 صاروخا باليستيا على مواقع قوات الدفاع والتجمعات السكنية في البلاد خلال شهر آب الماضي

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:09
