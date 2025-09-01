Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي رفض الأردن للخطط الإسرائيلية باحتلال غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:04
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24