Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني لسلام: أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة والأردن داعم للسوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه
lebanon 24
01/09/2025 20:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية دعم استقرار دول المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية
lebanon 24
01/09/2025 20:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
01/09/2025 20:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تجدد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
lebanon 24
01/09/2025 20:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2025-09-01
12:56 | 2025-09-01
12:55 | 2025-09-01
12:55 | 2025-09-01
12:53 | 2025-09-01
12:45 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24