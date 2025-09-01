Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني خلال لقاء نظيره التركي: مستعدون لحوار مع أميركا على أساس الاعتراف بحقوقنا النووية والوصول لحل

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولا نسعى إلى الحرب لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل
lebanon 24
02/09/2025 01:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصيني بحثا خلال لقائهما تطورات غزة والحرب الروسية الأوكرانية والخطوات المشتركة الرامية لنهضة سوريا
lebanon 24
02/09/2025 01:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك المغربي: مستعدون لحوار صريح مع الجزائر
lebanon 24
02/09/2025 01:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقد وزير الخارجية يوسف رجي في هذه الاثناء لقاء مع نظيره الجزائري احمد عطاف (الجديد)
lebanon 24
02/09/2025 01:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-09-01
18:41 | 2025-09-01
18:35 | 2025-09-01
18:34 | 2025-09-01
18:19 | 2025-09-01
18:18 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24