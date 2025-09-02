Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون عرض مع وزير الاتصالات لأوضاع الوزارة وشركتَي الخليوي بهدف تحسين الخدمات المقدمة كما تطرق البحث إلى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وتلاه وزير الطاقة (الجديد)
lebanon 24
02/09/2025 20:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة وتمديد مهل الترشيح للهيئتين لاسبوعين اضافيين
lebanon 24
02/09/2025 20:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة موظفي الخليوي ترفض التهديد وتلوّح بالتحرك أمام وزارة الاتصالات
lebanon 24
02/09/2025 20:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني لقادة الاتحاد الأوروبي: علينا تحسين الاتصالات وإظهار المسؤولية
lebanon 24
02/09/2025 20:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:09 | 2025-09-02
13:07 | 2025-09-02
12:56 | 2025-09-02
12:54 | 2025-09-02
12:53 | 2025-09-02
12:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24