المطارنة الموارنة: نحيي الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية ونتقدم من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه ونرجو حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية

Lebanon 24