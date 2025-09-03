Advertisement

الهيئة العامة للطيران المدني السوري: الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:45
