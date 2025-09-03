الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار

