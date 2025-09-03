Advertisement

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:07
