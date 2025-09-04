Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع التركية: تنظيم قوات سوريا الديمقراطية لم يف بتعهداته بنزع السلاح والاندماج مع الدولة السورية

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: عدم التزام تنظيم "قسد" بتعهداته بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي
lebanon 24
04/09/2025 16:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإظهار التزامها باتفاقية التكامل مع الحكومة السورية
lebanon 24
04/09/2025 16:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: الهجوم الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية غير مسؤول وأسبابه مجهولة
lebanon 24
04/09/2025 16:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: الوحدة العسكرية التركية في سوريا لم تتضرر بالغارات الإسرائيلية
lebanon 24
04/09/2025 16:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2025-09-04
09:32 | 2025-09-04
09:31 | 2025-09-04
09:30 | 2025-09-04
09:30 | 2025-09-04
09:11 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24