الخارجية الإسرائيلية: ساعر أبلغ نظيره الفرنسي بأنه "لا مجال" لزيارة ماكرون لإسرائيل "طالما استمرت فرنسا في جهودها التي تضر بمصالح إسرائيل"

Lebanon 24