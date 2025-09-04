27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
الحرس الثوري: نعلم أنّ العدوّ لا يملك القدرة على بدء حرب جديدة ولكنه يُريد تدمير البلاد
Lebanon 24
04-09-2025
|
12:42
photos
0
الحرس الثوري الإيراني: يجب أن يكون الشعب واثقا ومرتاحا بشأن أمن واستقرار البلاد وأن يعلم أن العدو لن يرتكب أي أخطاء
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: يجب أن يكون الشعب واثقا ومرتاحا بشأن أمن واستقرار البلاد وأن يعلم أن العدو لن يرتكب أي أخطاء
04/09/2025 22:16:12
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد لأمن البلاد ووحدة أراضيها سيقابل برد فعل قاس يتجاوز تصور الأعداء
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد لأمن البلاد ووحدة أراضيها سيقابل برد فعل قاس يتجاوز تصور الأعداء
04/09/2025 22:16:12
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
04/09/2025 22:16:12
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
04/09/2025 22:16:12
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: وزير الخارجية أكد ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من الرهائن
15:12 | 2025-09-04
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: وزير الخارجية أكد ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من الرهائن
15:12 | 2025-09-04
04/09/2025 03:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة
15:09 | 2025-09-04
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة
15:09 | 2025-09-04
04/09/2025 03:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر رسمي أردني: الإفراج عن 8 جنود إسرائيليين أوقفوا سابقا لاجتيازهم الحدود وأثبت التحقيق أن دخولهم كان بالخطأ
15:06 | 2025-09-04
Lebanon 24
مصدر رسمي أردني: الإفراج عن 8 جنود إسرائيليين أوقفوا سابقا لاجتيازهم الحدود وأثبت التحقيق أن دخولهم كان بالخطأ
15:06 | 2025-09-04
04/09/2025 03:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة عيتا الشعب
15:02 | 2025-09-04
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة عيتا الشعب
15:02 | 2025-09-04
04/09/2025 03:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
15:01 | 2025-09-04
Lebanon 24
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
15:01 | 2025-09-04
04/09/2025 03:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
15:12 | 2025-09-04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: وزير الخارجية أكد ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من الرهائن
15:09 | 2025-09-04
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة
15:06 | 2025-09-04
مصدر رسمي أردني: الإفراج عن 8 جنود إسرائيليين أوقفوا سابقا لاجتيازهم الحدود وأثبت التحقيق أن دخولهم كان بالخطأ
15:02 | 2025-09-04
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة عيتا الشعب
15:01 | 2025-09-04
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
14:43 | 2025-09-04
تعزيزات للجيش في محيط المطار
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
