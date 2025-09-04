26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الأميركية: مقاتلتان تابعتان لنظام مادورو اقتربتا من سفينة أميركية في المياه الدولية
Lebanon 24
04-09-2025
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الصيني: تم إبعاد سفينة حربية أميركية بعد رصدها في مياه جزل سكاربورو
Lebanon 24
الجيش الصيني: تم إبعاد سفينة حربية أميركية بعد رصدها في مياه جزل سكاربورو
05/09/2025 07:34:30
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني: ندين بشدة هجوم إسرائيل على سفينة "حنظلة" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني: ندين بشدة هجوم إسرائيل على سفينة "حنظلة" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية
05/09/2025 07:34:30
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية
Lebanon 24
تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية
05/09/2025 07:34:30
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار في ماليزيا
Lebanon 24
تحطم مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار في ماليزيا
05/09/2025 07:34:30
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يطلب من الحكومة الروسية تطوير برنامج لاستخراج المعادن الأرضية النادرة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بوتين يطلب من الحكومة الروسية تطوير برنامج لاستخراج المعادن الأرضية النادرة (سكاي نيوز)
00:28 | 2025-09-05
05/09/2025 12:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا: احتجاز مئات المهاجرين غير القانونيين بمصنع للسيارات في جورجيا
Lebanon 24
أميركا: احتجاز مئات المهاجرين غير القانونيين بمصنع للسيارات في جورجيا
00:16 | 2025-09-05
05/09/2025 12:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا: بعد ٧٠٠ يوم لا يزال ٤٨ مختطفا بغزة وما داموا هناك فكل يوم هو استمرار مؤلم لـ٧ أكتوبر
Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا: بعد ٧٠٠ يوم لا يزال ٤٨ مختطفا بغزة وما داموا هناك فكل يوم هو استمرار مؤلم لـ٧ أكتوبر
00:07 | 2025-09-05
05/09/2025 12:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبرمان: سياسة نتنياهو الاحتوائية بدلا من الحسم انتهت بثمن باهظ هو مقتل آلاف واختطاف مئات وتشتيت عائلات
Lebanon 24
ليبرمان: سياسة نتنياهو الاحتوائية بدلا من الحسم انتهت بثمن باهظ هو مقتل آلاف واختطاف مئات وتشتيت عائلات
00:06 | 2025-09-05
05/09/2025 12:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المنظمات الفلسطينية عملت ليس فقط ضدنا بل ضد الولايات المتحدة والغرب بأكمله
Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المنظمات الفلسطينية عملت ليس فقط ضدنا بل ضد الولايات المتحدة والغرب بأكمله
19:14 | 2025-09-04
04/09/2025 07:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:28 | 2025-09-05
بوتين يطلب من الحكومة الروسية تطوير برنامج لاستخراج المعادن الأرضية النادرة (سكاي نيوز)
00:16 | 2025-09-05
أميركا: احتجاز مئات المهاجرين غير القانونيين بمصنع للسيارات في جورجيا
00:07 | 2025-09-05
زعيم حزب إسرائيل بيتنا: بعد ٧٠٠ يوم لا يزال ٤٨ مختطفا بغزة وما داموا هناك فكل يوم هو استمرار مؤلم لـ٧ أكتوبر
00:06 | 2025-09-05
ليبرمان: سياسة نتنياهو الاحتوائية بدلا من الحسم انتهت بثمن باهظ هو مقتل آلاف واختطاف مئات وتشتيت عائلات
19:14 | 2025-09-04
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المنظمات الفلسطينية عملت ليس فقط ضدنا بل ضد الولايات المتحدة والغرب بأكمله
19:00 | 2025-09-04
شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة غزة
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 07:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24