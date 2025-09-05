Advertisement

أخبار عاجلة

مساعد وزير خارجية إيران: احتمال الحرب مع الكيان الصهيوني مرتفع جدا ونسعى لعدم جر المنطقة إلى حرب أخرى

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم بدعم أميركي يهدد المنطقة والعالم
lebanon 24
05/09/2025 12:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تنفيذ الكيان الصهيوني تهديداته ضدنا سيجلب عليه هزائم أكبر وعواقب أشد
lebanon 24
05/09/2025 12:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه العسكرية ضدنا وصواريخنا دمّرت مراكز الكيان الصهيوني السرية
lebanon 24
05/09/2025 12:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نحن مستعدون دائما للرد بقوة على أي هجوم من الكيان الصهيوني و"إسرائيل" لن تترك المنطقة تستقر
lebanon 24
05/09/2025 12:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:46 | 2025-09-05
05:44 | 2025-09-05
05:42 | 2025-09-05
05:33 | 2025-09-05
05:20 | 2025-09-05
05:19 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24