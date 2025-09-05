وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الآن يُفتح باب الجحيم في غزة وعندما يُفتح الباب لن يُغلق وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب وأولها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة

Lebanon 24