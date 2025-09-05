Advertisement

عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب لـ"الجزيرة": جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح

05-09-2025 | 10:29
