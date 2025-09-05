Advertisement

مكي: كنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:28
أبو الحسن: للاستفادة من المهلة الزمنية وإلزام العدو بالانسحاب تزامناً مع حصر السلاح
lebanon 24
05/09/2025 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مكّي: لم يكن من الضروري منح الجيش مهلة زمنية لسحب سلاح حزب الله
lebanon 24
05/09/2025 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة أقرّت خطة الجيش وهي لا تتضمن مهلة زمنية كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار ٥ آب وهي حتى نهاية هذا العام (mtv)
lebanon 24
05/09/2025 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب الوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
05/09/2025 21:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
