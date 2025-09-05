Advertisement

مرقص: عون اعتبر التمديد بسنة لقوات اليونفيل إنجازاً بعد التحركات الرامية لإنهاء ولايتها

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:01
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون هنأ الحكومة بعد نيلها الثقة يوم أمس وتطرّق إلى الإنجازات التي حققتها خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها
