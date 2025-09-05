Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: إسرائيل غير ملتزمة بترتيبات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
06/09/2025 04:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك عائد: وقف إطلاق النار فشل ولْنَرَ إن كان ممكناً وقفُ خروقات إسرائيل!
lebanon 24
06/09/2025 04:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لم نوافق على أي اتفاق جديد وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل
lebanon 24
06/09/2025 04:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد أمن السويداء: ملتزمون بوقف إطلاق النار
lebanon 24
06/09/2025 04:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-09-05
19:05 | 2025-09-05
18:51 | 2025-09-05
18:43 | 2025-09-05
18:31 | 2025-09-05
18:27 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24