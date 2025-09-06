Advertisement

أخبار عاجلة

المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي لـ"رويترز": تحرّك مجلس الوزراء بشأن خطّة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤولين: إسرائيل تعتقد أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن سلاح حزب الله كان "تاريخيا"
lebanon 24
06/09/2025 12:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي: قرار الحكومة ذل وخضوع لقرار أميركي (الجزيرة)
lebanon 24
06/09/2025 12:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب لـ"الجزيرة": جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح
lebanon 24
06/09/2025 12:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُشارك "حزب الله" في جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
06/09/2025 12:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:53 | 2025-09-06
05:17 | 2025-09-06
05:02 | 2025-09-06
04:49 | 2025-09-06
04:43 | 2025-09-06
04:30 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24