أخبار عاجلة

جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين (التحكم المروري)

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:57
