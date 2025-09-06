Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:09
