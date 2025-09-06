Advertisement

أخبار عاجلة

شركة "سومو" العراقية و"أوكيو" العمانية توقعان مذكرتي تفاهم لتخزين وتسويق النفط العراقي

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي والأمين العام للأمن القومي الإيراني بشأن التنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين
lebanon 24
06/09/2025 21:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
lebanon 24
06/09/2025 21:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في جنوب أفريقيا: إلغاء ترخيص شركتي "توتال إنرجيز" و"شل" لاستكشاف النفط
lebanon 24
06/09/2025 21:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" و"أمل": تنسيق وتفاهم
lebanon 24
06/09/2025 21:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:18 | 2025-09-06
14:17 | 2025-09-06
14:16 | 2025-09-06
14:12 | 2025-09-06
13:57 | 2025-09-06
13:37 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24