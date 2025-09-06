Advertisement

أخبار عاجلة

تسنيم: البرلمان الإيراني يبحث غدا الرد على تفعيل الأوروبيين آلية الزناد

Lebanon 24
06-09-2025 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
lebanon 24
06/09/2025 21:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا فعلت الترويكا الأوروبية آلية الزناد فسنوقف التعامل الدبلوماسي معها
lebanon 24
06/09/2025 21:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة مسيسة وهناك ضغوط أوروبية عليها لتفعيل آلية الزناد
lebanon 24
06/09/2025 21:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن القومي ببرلمان إيران: كل الخيارات مطروحة إذا فعلت أوروبا آلية الزناد
lebanon 24
06/09/2025 21:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:18 | 2025-09-06
14:17 | 2025-09-06
14:16 | 2025-09-06
14:12 | 2025-09-06
13:57 | 2025-09-06
13:37 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24