أخبار عاجلة

بدء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة بحضور أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:01
